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Регион
Опубликовано 6 сентября 2022, 05:40
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Глава Минэнерго рассказал, когда возобновится прокачка по "Северному потоку"

"Газпром"

"Газпром"

Прокачка газа по трубопроводу "Северный поток" в Германию возобновится, когда будут завершены контрактные работы по ремонту турбины. Об этом заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

"Как только будет решён вопрос в соответствии с контрактным обязательством по ремонту турбины", — сказал он журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.

В "Газпроме" объяснили невозможность эксплуатации турбины "Северного потока" без ремонта
В "Газпроме" объяснили невозможность эксплуатации турбины "Северного потока" без ремонта

Лайф рассказывал, что 2 сентября, после приостановки прокачки по "Северному потоку", специалисты "Газпрома" обнаружили повреждения на последнем действующем газоперекачивающем агрегате. Компания была вынуждена полностью остановить прокачку по газопроводу на неопределённый срок до устранения неполадок. На фоне этого в Европе в очередной раз резко выросли цены на топливо.

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Андрей Григорьев
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