Глава Минэнерго рассказал, когда возобновится прокачка по "Северному потоку"

Прокачка газа по трубопроводу "Северный поток" в Германию возобновится, когда будут завершены контрактные работы по ремонту турбины. Об этом заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

"Как только будет решён вопрос в соответствии с контрактным обязательством по ремонту турбины", — сказал он журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.