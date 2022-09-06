К отправке в Донбасс готовится несколько тысяч добровольцев и элитных бойцов. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

"Я вам обещал хорошие новости, скоро вы их получите. Осталось ждать немного. Тем более в настоящее время на подмогу к наступающим союзным силам готовится к отправке ещё несколько тысяч решительно настроенных добровольцев и элитных бойцов", — написал Кадыров в Telegram-канале.

Он отметил, что речь идёт о двух полках и трёх батальонах. Созданы новые подразделения, в состав которых входят "настоящие профессионалы военного дела", рассказал глава Чечни.