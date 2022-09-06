Кадыров рассказал, что для Донбасса готовят тысячи элитных бойцов и добровольцев
Кадыров заявил о подготовке тысяч добровольцев и элитных бойцов для отправки в Донбасс
К отправке в Донбасс готовится несколько тысяч добровольцев и элитных бойцов. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
"Я вам обещал хорошие новости, скоро вы их получите. Осталось ждать немного. Тем более в настоящее время на подмогу к наступающим союзным силам готовится к отправке ещё несколько тысяч решительно настроенных добровольцев и элитных бойцов", — написал Кадыров в Telegram-канале.
Он отметил, что речь идёт о двух полках и трёх батальонах. Созданы новые подразделения, в состав которых входят "настоящие профессионалы военного дела", рассказал глава Чечни.
Ранее Лайф писал, что полковник запаса Алёхин заявил об изменении тактики российских войск на Украине. От огневого вала и занятия позиций наша армия перейдёт к тактике обхватов и прорывов, сказал эксперт, подчеркнув, что "сентябрь будет жарким".
Telegram-канал / Kadyrov_95