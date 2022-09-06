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Регион
Опубликовано 6 сентября 2022, 01:51
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Киев тайком хоронит солдат из-за огромных потерь, заявили в Херсоне

Стремоусов: Киев утаивает потерю трёх тысяч человек при попытке наступления

Во время безуспешных попыток наступления в Херсонской области Вооружённые силы Украины понесли катастрофические потери, но скрывают это. С таким заявлением выступил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"По нашим данным, украинские войска уже потеряли с конца августа около трёх тысяч человек и около 100 единиц подбитой иностранной военной техники, в том числе немецкой и польской", — сказал Стремоусов РИА "Новости".

По его словам, на Украине хоронят своих военнослужащих тайком, без почестей, чтобы скрыть масштабы потерь от народа.

"Это самая крупная трагедия для украинской армии со времён Иловайского и Дебальцевского котлов в Донбассе", — подчеркнул Стремоусов.

Больницы Николаева заполнены ранеными после провального наступления ВСУ
Больницы Николаева заполнены ранеными после провального наступления ВСУ

Как сообщал Лайф, ранее в Минобороны РФ заявили, что ВСУ только за сутки потеряли свыше 230 бойцов при попытках закрепиться на отдельных участках Николаево-Криворожского направления.

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Flickr / ministryofdefenceua

Арина Родионова
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