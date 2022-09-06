Невролог объяснил, почему осенью может чаще болеть голова

Некоторые россияне склонны видеть причину учащённой головной боли осенью в смене сезонов. В России, действительно, погода изменяется при переходе к зиме более резко, чем во многих других регионах планеты. Однако это не может вызывать более частые боли, считает врач-невролог Павел Хорошев.

"Смена сезонов не может влиять на головные боли. Сокращение светового дня происходит очень плавно, у нас есть много времени, чтобы адаптироваться. Нет такого, чтобы сегодня световой день был 14 часов, а завтра — уже 8 часов. Если говорить о давлении, то у нашего организма есть могучие ресурсы для компенсации изменений атмосферного давления", — рассказал Хорошев в интервью радио Sputnik.

Он успокоил, что для организма не составляет проблемы адаптироваться к резким переходам от одного давления к другому. Осеннее обострение головной боли может быть из-за распространения вирусных инфекций, добавил невролог. Интоксикация организма сказывается на комфорте головного мозга. Поэтому важно не переохлаждаться. Врач также рекомендовал не заниматься самолечением — например, не принимать при простудных заболеваниях противовирусные препараты.

"Любая ткань в организме, кроме мозга, имеет в своём составе иммунные клетки. При охлаждении тканей резко замедляется деятельность иммунной системы, она впадает в лёгкую "спячку" и получаются более комфортные условия для вирусов и бактерий. Поэтому важно не переохлаждаться", — предупредил Хорошев.