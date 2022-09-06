Луганский промышленник предложил освободить от НДФЛ россиян, работающих в Донбассе

Луганский промышленник, председатель совета директоров группы компаний "Маршал" (ЛНР) Сергей Горохов предложил освободить от уплаты НДФЛ российских специалистов, волонтёров и добровольцев, работающих в Донбассе. По его мнению, эта мера позволит частично решить проблему нехватки рабочих рук в регионе и ускорить темпы возвращения Луганской и Донецкой народных республик к мирной жизни.

"Города Донбасса, пострадавшие в результате активных боевых действий со стороны Украины, становятся настоящей "стройкой века". Работы уже ведутся или планируются по всем направлениям: начиная от восстановления инфраструктуры и промышленных предприятий, заканчивая подготовкой образовательных учреждений к новому учебному году", — заявил Горохов Лайфу.

Он пояснил, что предлагает брать в расчёт как доход, полученный непосредственно за труд в ЛНР и ДНР, так и заработную плату, которая сохраняется для командированных сотрудников на их основном месте работы. По мнению луганского промышленника, это повысит интерес специалистов к участию в восстановлении региона, а также увеличит темп работ.

Он отметил, что тысячи квалифицированных людей покинули регион с 2014 года, опасаясь обстрелов. А после объявления всеобщей мобилизации, по словам бизнесмена, подавляющее большинство мужчин защищают Донбасс на фронте. Но Россия, как выразился промышленник, "как всегда, не оставила регион в беде и в этом вопросе" — добровольцы из РФ едут на помощь.

"Возврат экономики Донбасса к прежним показателям в конечном итоге компенсирует отложенную нагрузку на федеральный бюджет в случае принятия налоговой инициативы. ЛНР и ДНР потенциально смогут стать регионами-донорами в составе России, а значит, компенсировать все инвестиции и вложения РФ", — отметил Горохов.