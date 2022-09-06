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6 сентября, 00:41

Одного из устроивших массовую резню в Канаде нашли мёртвым

В Канаде найдено тело одного из двух убийц, зарезавших десять человек

Одного из двух преступников, зарезавших десять человек в канадской провинции Саскачеван, нашли убитым. Телеканал CBC со ссылкой на местную полицию сообщил, что тело обнаружили правоохранительные органы.

Подозреваемые Дэмьен Сандерсон и Майлз Сандерсон. Найдено тело того, кто на фото слева. Фото © cbc.ca

Подозреваемые Дэмьен Сандерсон и Майлз Сандерсон. Найдено тело того, кто на фото слева. Фото © cbc.ca

Как пишут СМИ, по информации комиссара национальной полиции Ронды Блэкмор, тело 31-летнего Дэмьена Сандерсона было обнаружено "в высокой траве" в поселении коренных народов Канады Джеймс-Смит-Кри-Нэйшн. Преступник был одним из представителей канадских индейцев и проживал там. По словам сотрудника полиции, на его теле — "видимые повреждения" насильственного характера.

30-летнего Майлза Сандерсона ещё ищут. Полиция заявила, что он, возможно, тоже ранен, хотя это ещё не подтверждено. Правоохранители предупредили местных жителей, что убийца может обратиться к ним за помощью, и просили быть осторожными. Это не первое преступление Майлза Сандерсона. Он отбывал почти пятилетний срок за нападение, грабёж, хулиганство и угрозы.

"На данном этапе нашего расследования мы считаем, что некоторые жертвы стали мишенью подозреваемого, а другие подверглись случайному нападению", — рассказали в полиции.

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Как рассказывал Лайф, двое преступников зарезали 10 человек в результате двух нападений — в поселении Джеймс-Смит-Кри-Нэйшн, а также в городе Велдон. Убийцы сбежали, были сразу объявлены в розыск.

Обложка ©

cbc.ca

Арина Родионова

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