Госдеп осудил теракт у Посольства России в Кабуле
Спецпредставитель Уэст: США осуждают теракт у Посольства России в Кабуле
США осуждают террористический акт у Посольства России в Кабуле, жертвами которого стали двое сотрудников дипмиссии. Об этом говорится в заявлении спецпредставителя США по Афганистану Томаса Уэста.
"Соединённые Штаты осуждают сегодняшнюю террористическую атаку у Посольства России в Кабуле, и я выражаю свои глубочайшие соболезнования семьям погибших и пострадавших", — написал Уэст в "Твиттере".
Этот террористический акт он назвал бессмысленным насилием.
Как сообщал Лайф, взрыв прогремел в Кабуле у российского посольства на улице Дар-уль-Амана. Местные жители сообщали о большом количестве машин скорой помощи, которые отправились на место ЧП. Позже в МИД РФ уточнили, что в результате происшествия погибли два сотрудника российской дипмиссии. По данным телеканала "Аль-Джазира", не менее восьми человек стали жертвами теракта. Ответственность за взрыв взяли на себя боевики ИГИЛ*.
* Террористическая организация, её деятельность в России запрещена Верховным судом.
Кадр из видео Twitter / Vinay Tiwari