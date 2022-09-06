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6 сентября, 00:13

Госдеп осудил теракт у Посольства России в Кабуле

Спецпредставитель Уэст: США осуждают теракт у Посольства России в Кабуле

США осуждают террористический акт у Посольства России в Кабуле, жертвами которого стали двое сотрудников дипмиссии. Об этом говорится в заявлении спецпредставителя США по Афганистану Томаса Уэста.

"Соединённые Штаты осуждают сегодняшнюю террористическую атаку у Посольства России в Кабуле, и я выражаю свои глубочайшие соболезнования семьям погибших и пострадавших", — написал Уэст в "Твиттере".

Этот террористический акт он назвал бессмысленным насилием.

Генсек ООН категорически осудил теракт у российского посольства в Кабуле

Генсек ООН категорически осудил теракт у российского посольства в Кабуле

Как сообщал Лайф, взрыв прогремел в Кабуле у российского посольства на улице Дар-уль-Амана. Местные жители сообщали о большом количестве машин скорой помощи, которые отправились на место ЧП. Позже в МИД РФ уточнили, что в результате происшествия погибли два сотрудника российской дипмиссии. По данным телеканала "Аль-Джазира", не менее восьми человек стали жертвами теракта. Ответственность за взрыв взяли на себя боевики ИГИЛ*.

* Террористическая организация, её деятельность в России запрещена Верховным судом.

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Кадр из видео Twitter / Vinay Tiwari

Андрей Григорьев

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