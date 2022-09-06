Юрист пояснил, когда банк может забрать часть ваших денег

У подавляющего числа клиентов банки ежемесячно списывают деньги. Как объяснил юрист Павел Уткин, такие отчисления, как, к примеру, плата за SMS-информирование, вполне законны. Клиент сам подписал согласие об оплате этой услуги. А вот списывать средства без разрешения хозяина счёта — уже неправомерно.

"Также банк может списывать деньги со счетов должников по исполнительным листам. Инициировать этот процесс могут судебные приставы, налоговая инспекция и сами граждане, в пользу которых есть исполнительный лист. "Исполнительный лист выдаётся только по решению суда, поэтому просто так никто не может прийти и сказать: "Спишите деньги со счёта Иванова А.А., потому что он мне должен!" — рассказывает Уткин агентству "Прайм".

Также банк может заморозить счета или часть денег, если возникнут сомнения в законности их происхождения. А вот если, например, по вкладам и счетам не было никакого движения в течение двух лет, банк направит клиенту уведомление. Если в течение 60 дней от клиента не будет никакой реакции, деньги переведут на специальный счёт в Банке России.