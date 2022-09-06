В Минэнерго усомнились, что ЕС откажется от газа из России даже к 2027 году

Европа едва ли сможет обходиться без газа из России даже к 2027 году. Иначе это может закончиться остановкой европейской промышленности, в том числе химической. Такое мнение высказал министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

В интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума он отметил, что эта зима покажет, насколько обоснованна вера Евросоюза в способность жить без российского газа.

"Для этого они должны быть уверены, что смогут это сделать к 2027 году. Сама ситуация с ценами на споте подтверждает, что это не так-то просто. Европе особо рассчитывать не на кого, кроме американцев, которые увеличивают производство СПГ", — сказал министр.

Он добавил, что если не будет российского газа и перед европейской промышленностью встанет перспектива простоя, то "это будет совершенно новая жизнь для европейцев".

"Я думаю, что, скорее всего, они не сумеют отказаться, слишком уж это для них непосильно", — полагает Шульгинов.