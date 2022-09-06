"Алкоголь вам враг!": Депутаты предложили новую этикетку на спиртное
Депутаты предложили наносить на спиртное этикетки "Алкоголь вам враг!"
Группа депутатов Госдумы и сенаторов Совфеда предложила наклеивать на бутылки со спиртными напитками в России этикетки с надписью "Алкоголь вам враг!". Таким образом парламентарии во главе с председателем Комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким предлагают усилить пропаганду здорового образа жизни.
"Такая информация наносится на этикетку или контрэтикетку или потребительскую тару (упаковку), помещается в рамку красного цвета с белым фоном, при этом площадь, ограниченная рамкой, включая площадь самой рамки, должна занимать не менее 20%", — говорится в пояснительной записке, которая оказалась в распоряжении RT.
К определённым категориям, которым вреден алкоголь, депутаты призвали отнести лиц до 18 лет, беременных и кормящих женщин, лиц с заболеваниями нервной системы и внутренних органов, а также управляющих транспортными средствами. Основываясь на международном опыте, парламентарии предлагают писать об этом на специальных пиктограммах на упаковке.
Ранее Лайф писал, что россиянам рассказали, какие вина могут заменить продукцию из недружественных европейских стран. Оказалось, сейчас высок интерес к сербским напиткам.
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