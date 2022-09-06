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5 сентября, 23:08

"Алкоголь вам враг!": Депутаты предложили новую этикетку на спиртное

Депутаты предложили наносить на спиртное этикетки "Алкоголь вам враг!"

Группа депутатов Госдумы и сенаторов Совфеда предложила наклеивать на бутылки со спиртными напитками в России этикетки с надписью "Алкоголь вам враг!". Таким образом парламентарии во главе с председателем Комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким предлагают усилить пропаганду здорового образа жизни.

"Такая информация наносится на этикетку или контрэтикетку или потребительскую тару (упаковку), помещается в рамку красного цвета с белым фоном, при этом площадь, ограниченная рамкой, включая площадь самой рамки, должна занимать не менее 20%", — говорится в пояснительной записке, которая оказалась в распоряжении RT.

К определённым категориям, которым вреден алкоголь, депутаты призвали отнести лиц до 18 лет, беременных и кормящих женщин, лиц с заболеваниями нервной системы и внутренних органов, а также управляющих транспортными средствами. Основываясь на международном опыте, парламентарии предлагают писать об этом на специальных пиктограммах на упаковке.

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Обложка ©

Freepik

Арина Родионова

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