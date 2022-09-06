В России задумали за счёт жильцов оснастить квартиры газовыми датчиками

В газифицированных квартирах хотят установить газоанализаторы. Такой законопроект в Госдуму планируется внести в ближайшее время. Стоимость и установку включат в тарифы ЖКХ. При утечках такие приборы будут автоматически отключать подачу голубого топлива или громко сигнализировать о ЧП, пишут "Известия".

"Вряд ли можно ожидать серьёзного недовольства населения из-за ввода меры. Газ — очень чувствительная тема, и многие люди считают, что безопасность дороже денег", — цитирует газета генерального директора ПАО "ГИТ" Валерия Ковалёва.

Издание отмечает, что в частных домах при газификации сегодня уже сразу устанавливают газоанализаторы. Договоры на обслуживание оборудования собственники должны подписывать самостоятельно. В некоторых регионах устанавливают приборы за счёт бюджетных средств. Газета сообщает, что в 2020 году было зафиксировано 11,6 тысячи происшествий при использовании бытового газа. Сегодня в России около 600 тысяч газифицированных многоквартирных домов из 2,2 млн. По расчётам экспертов, установка газоанализаторов может прибавить к стоимости тарифа примерно 1%, а вместе с обслуживанием и проверкой оборудования — до 5%. Таким образом, вырастут они примерно на 100–150 рублей.

Газоанализаторы с установкой стоят примерно 3,5 тысячи рублей, с клапаном — 5,5. В случае утечки первый только подаёт сигнал, второй — перекрывает подачу голубого топлива. Но дело, как разъясняют эксперты, даже не в цене, а в гарантии безопасности. Заплатив за оборудование, потребителю необходимо быть уверенным в его работоспособности, считают специалисты. Нужно будет оценивать совместимость оборудования со старым фондом, а также следить за добросовестностью компаний-установщиков.