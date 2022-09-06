"Беззащитный зазик": Вандалы разгромили "запорожец", который хозяин восстанавливал 4 года
В Петербурге вандалы разгромили заботливо воссозданный "запорожец"
Неизвестные на Новоколомяжском проспекте в Санкт-Петербурге разгромили автомобиль "Запорожец", заботливо воссоздаваемый его хозяином на протяжении четырёх лет. По словам Вячеслава Крючкова, "зазика" все местные жители любили и фотографировались с "достопримечательностью", но однажды ночью хулиганы решили забавы ради попрыгать на крыше автомобиля.
Разгром раритетного "запорожца" неизвестными в Санкт-Петербурге. Видео © VK / Вячеслав Крючков
"Меня сложно обидеть, но в данной ситуации есть большая обида за то, что я не смог заступиться за беззащитного в тот момент зазика", — написал Вячеслав у себя на странице во "ВКонтакте".
"Запорожец" и его хозяин Вячеслав Крючков. Кадр из видео © YouTube-канал / Вячеслав Крючков
На видео, которое разместил сам хозяин зазика, видно, что молодые люди откровенно глумятся над маленьким раритетным автомобилем. Боль умельца разделили и его подписчики. Одни посоветовали обратиться в полицию. Другие просили не отдавать машину в утиль. Вячеслав же признался, что испытывает не столько гнев, сколько жалость, потому что с такими людьми "придётся кому-то жить всю жизнь". Объяснить, а уж тем более оправдать причины такой жестокости по отношению к старенькому транспортному средству не смог никто из подписчиков паблика.
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VK / Вячеслав Крючков