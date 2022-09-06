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5 сентября, 21:42

"Просто так уйти не имею права": Кадыров поставил точку в вопросе о его возможной отставке

Кадыров сообщил, что не собирается уходить в отставку

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не намерен подавать в отставку, не возьмёт даже обычный отпуск. Соответствующее заявление он разместил в своём Telegram-канале, комментируя недавнее своё высказывание о возможности ухода с поста. Как отметил Кадыров, он решил "разрядить атмосферу и положить конец всем разговорам".

Рамзан Кадыров заявил, что не уходит в отставку. Видео © Telegram / RKadyrov_95

"На самом деле просто так уйти я, конечно, не имею права. Народ доверил мне руководство регионом. И оправдать это доверие — моя святая обязанность. Уйти могу, только спросив народ и президента России", — заявил Кадыров.

Он отметил, что разговоры о бессрочном отпуске оставит на будущее, он не возьмёт даже положенный ежегодный отпуск.

Кадыров добавил также, что в какой-то публикации увидел, что его назвали "долгожителем" среди глав регионов России. Однако затем выяснилось, что до рекорда ему далеко.

"Позже выяснил, что не такой я и "долгожитель": прежний рекорд, как выясняется, составляет 27 лет. Поэтому скажу больше: теперь я решил пойти на побитие действующего рекорда. Посмотрим, может, я обойду этот показатель", — написал глава Чечни.

В Кремле прокомментировали слова Кадырова о возможной отставке

В Кремле прокомментировали слова Кадырова о возможной отставке

Как рассказывал Лайф, 3 сентября Кадыров заявил, что "засиделся" на посту главы Чечни и заслужил "бессрочный и длинный отпуск". Он тогда вспомнил кавказскую пословицу, согласно которой даже уважаемый и долгожданный гость должен уметь вовремя уйти.

Обложка ©

Пресс-служба Президента РФ

Андрей Григорьев

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