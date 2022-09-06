FT: Еврокомиссия предложила два варианта потолка цен на российский газ
Еврокомиссия разработала два варианта введения потолка цен на российский газ в Евросоюзе. С какими предложениями ЕК вышла к странам – членам ЕС, узнала газета Financial Times.
Со ссылкой на проектный документ издание пишет, что первый вариант предполагает либо максимальный предел цен на весь импортируемый из РФ газ, либо создание единого покупателя российского газа. Он вёл бы переговоры о стоимости голубого топлива.
Однако в Брюсселе считают, что такие меры могут привести к новым проблемам: наступят форс-мажоры в контрактах европейских компаний с "Газпромом". В результате международная геополитическая напряжённость только вырастет.
Второй вариант мягче. Он предполагает разделение стран Евросоюза на зелёную и красную зоны — в зависимости от риска перебоев с поставками топлива. Для зелёной зоны потолок введён не будет, государства смогут покупать газ и по высоким ценам, а затем облегчать потоки газа в красную зону. Авторы идеи признали, что это будет сложно организовать, потребуется координация между странами ЕС.
Лайф рассказывал, что главы минфинов стран "Большой семёрки" договорились ввести предельные цены на поставки российских энергоносителей. В связи с этим глава Минфина США Джанет Йеллен выразила надежду на падение доходов России и уменьшение стоимости энергоносителей на глобальном рынке. А в ЕК пригрозили России последствиями в случае несоблюдения газовых контрактов. При этом агентство Bloomberg выяснило, что страны G7 не намерены останавливаться на введении потолка цены на российскую нефть, они собираются установить два других вида ограничений на сырьё.