FT: Еврокомиссия предложила два варианта потолка цен на российский газ

Еврокомиссия разработала два варианта введения потолка цен на российский газ в Евросоюзе. С какими предложениями ЕК вышла к странам – членам ЕС, узнала газета Financial Times.

Со ссылкой на проектный документ издание пишет, что первый вариант предполагает либо максимальный предел цен на весь импортируемый из РФ газ, либо создание единого покупателя российского газа. Он вёл бы переговоры о стоимости голубого топлива.

Однако в Брюсселе считают, что такие меры могут привести к новым проблемам: наступят форс-мажоры в контрактах европейских компаний с "Газпромом". В результате международная геополитическая напряжённость только вырастет.