Надаль не смог выбиться в четвертьфинал US Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, третья ракетка мира, проиграл американцу Фрэнсису Тиафо в четвёртом круге Открытого чемпионата США (US Open). Их матч закончился со счётом 6:4, 4:6, 6:4, 6:3 в пользу Тиафо.

Теперь соперником 24-летнего американца станет россиянин Андрей Рублёв. Он ранее обыграл британца Кэмерона Норри. Для Тиафо этот выход в четвертьфинал US Open первый в карьере. Он занимает 26-е место в мировом рейтинге.