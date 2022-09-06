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5 сентября, 22:58

Надаль не смог выбиться в четвертьфинал US Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, третья ракетка мира, проиграл американцу Фрэнсису Тиафо в четвёртом круге Открытого чемпионата США (US Open). Их матч закончился со счётом 6:4, 4:6, 6:4, 6:3 в пользу Тиафо.

Теперь соперником 24-летнего американца станет россиянин Андрей Рублёв. Он ранее обыграл британца Кэмерона Норри. Для Тиафо этот выход в четвертьфинал US Open первый в карьере. Он занимает 26-е место в мировом рейтинге.

Надалю 36 лет, на его счету 92 титула ATP. Он является двукратным олимпийским чемпионом, пятикратным обладателем Кубка Дэвиса.

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Ранее Лайф рассказывал, что Даниил Медведев проиграл в US Open и лишится титула. Он признался, что разочарован, но "плакать не будет".

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ТАСС / AP / Frank Franklin II

Андрей Григорьев

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