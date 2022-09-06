Украинские войска обстреляли Новую Каховку
Вооружённые силы Украины произвели обстрел Новой Каховки – там прогремело 16 взрывов. Об этом заявили в военно-гражданской администрации (ВГА) города.
"В 02:07 Новую Каховку вновь обстреляли укронацисты. Работает ПВО. Прогремело более 16 взрывов", — сообщили местные власти в своём Telegram-канале.
Лайф писал, что ранее Вооружённые силы Украины разрушили водный элеватор при обстреле Новой Каховки в Херсонской области. Было уничтожено огромное количество зерна.
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ТАСС \ Сергей Бобылев