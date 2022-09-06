Минивэн въехал в бензовоз: Четыре ребёнка погибли в ДТП на Алтае
Пять человек стали жертвами аварии на Алтае
На Чуйском тракте в Алтайском крае минивэн въехал в бензовоз, в результате чего погибло пять человек, в том числе четыре ребёнка. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по региону.
"По предварительным данным, 5 сентября в 21:55 (17:55 мск) в Бийском районе на 377-м км федеральной автодороги "Чуйский тракт" произошло столкновение с последующим опрокидыванием автомобилей "Хонда степ вагон" и DAF с прицепом "Озгул Т22" (бензовоз, тара порожняя), движущимся в попутном направлении", — рассказали в ведомстве.
Погибли водитель минивэна, а это женщина 1987 года рождения, а также пассажиры 2006, 2007, 2015 и 2019 года рождения. Водитель грузовика пострадал.
Ранее Лайф писал, что в МВД назвали причину ДТП под Ярославлем, где погибла бригада скорой помощи. Водитель бензовоза выехал на встречную полосу, где и столкнулся с автомобилем скорой помощи. Случилось это в деревне Воробино на 14-м километре автодороги Р132 "Золотое кольцо". Следственный комитет возбудил уголовное дело.
ТАСС / Валерий Шарифулин