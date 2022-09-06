Минивэн въехал в бензовоз: Четыре ребёнка погибли в ДТП на Алтае

На Чуйском тракте в Алтайском крае минивэн въехал в бензовоз, в результате чего погибло пять человек, в том числе четыре ребёнка. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по региону.

"По предварительным данным, 5 сентября в 21:55 (17:55 мск) в Бийском районе на 377-м км федеральной автодороги "Чуйский тракт" произошло столкновение с последующим опрокидыванием автомобилей "Хонда степ вагон" и DAF с прицепом "Озгул Т22" (бензовоз, тара порожняя), движущимся в попутном направлении", — рассказали в ведомстве.

Погибли водитель минивэна, а это женщина 1987 года рождения, а также пассажиры 2006, 2007, 2015 и 2019 года рождения. Водитель грузовика пострадал.