"Антиотбор англосаксов": Пушкова не удивило избрание Трасс на пост британского премьера
Пушков назвал "анти-отбором" избрание Трасс на пост премьера
Российский сенатор Алексей Пушков саркастически прокомментировал избрание главы МИД Великобритании Лиз Трасс на пост премьер-министра Соединённого Королевства.
"В наше время в англосаксонских странах идёт антиотбор, когда речь заходит о ведущих государственных постах", — отметил Пушков в своём Telegram-канале.
Он считает, что в таком развитии событий нет "ничего удивительного". Саркастический тон сенатора поддержали подписчики канала. Они назвали Трасс "пародией на Маргариту Тэтчеровну" и отметили, что управление государством для неё — "не по Сеньке шапка".
Как ранее писал Лайф, половина британцев недовольны избранием Трасс на пост премьера. Об этом говорят результаты опроса, проведённого компанией YouGov. Лишь 4% жителей страны выбрали вариант "очень довольны".
Глава МИД Великобритании Трасс избрана главой Консервативной партии Великобритании 5 сентября. 6-го она станет премьер-министром страны. В конце борьбы за пост премьера Британии оставалось всего два кандидата. Подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что намерен в будущем снова занять кресло главы правительства.
Telegram-канал / Алексей Пушков