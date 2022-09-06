"Антиотбор англосаксов": Пушкова не удивило избрание Трасс на пост британского премьера

Российский сенатор Алексей Пушков саркастически прокомментировал избрание главы МИД Великобритании Лиз Трасс на пост премьер-министра Соединённого Королевства.

"В наше время в англосаксонских странах идёт антиотбор, когда речь заходит о ведущих государственных постах", — отметил Пушков в своём Telegram-канале.

Он считает, что в таком развитии событий нет "ничего удивительного". Саркастический тон сенатора поддержали подписчики канала. Они назвали Трасс "пародией на Маргариту Тэтчеровну" и отметили, что управление государством для неё — "не по Сеньке шапка".