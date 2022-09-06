Байден ответил на вопрос, считает ли Россию страной – спонсором терроризма

Президент США Джо Байден не считает, что Россию нужно внести в американский список государств – спонсоров терроризма. Он отрицательно ответил на соответствующий вопрос.

"Нет", — сказал Байден во время общения с журналистами из пула Белого дома, отвечая на заданный ему вопрос.