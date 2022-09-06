Байден ответил на вопрос, считает ли Россию страной – спонсором терроризма
Байден отказался признать Россию страной – спонсором терроризма
Президент США Джо Байден не считает, что Россию нужно внести в американский список государств – спонсоров терроризма. Он отрицательно ответил на соответствующий вопрос.
"Нет", — сказал Байден во время общения с журналистами из пула Белого дома, отвечая на заданный ему вопрос.
Лайф рассказывал, что в конце июля Сенат США принял резолюцию, призывающую Госдеп признать Россию государством – спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен, по некоторым данным, сопротивляется призывам Конгресса, ведь в этом случае ему придётся вводить санкции против союзников, ведущих бизнес с Москвой. МИД РФ предупреждал США, что навешивание такого ярлыка на Россию будет "точкой невозврата" в отношениях двух стран.
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