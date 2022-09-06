Индия решила "внимательно изучить" идею G7 о потолке цен на российскую нефть
Министр нефти и газа Пури: Индия изучит идею G7 о потолке цен на российскую нефть
Власти Индии внимательно изучают идею стран "Большой семёрки" о введении предельной цены на российскую нефть. Об этом заявил министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури.
"Идёт много разговоров, затрагивающих большое количество факторов. <…> Что будет означать это предложение? Мы рассмотрим его очень внимательно", — сказал Пури в Милане в кулуарах выставки Gastech 2022, отвечая на вопрос журналиста CNBC.
Тот поинтересовался, намерена ли Индия присоединиться к предложению "Большой семёрки" ввести новую меру давления на Россию.
Министр отметил, что его стране нужно около 5 млн баррелей нефти каждый день. Большая часть сырья приходит из Ирака, Кувейта, ОАЭ и Саудовской Аравии. Ещё в конце марта на Россию приходилось всего 0,2% импорта чёрного золота в Индию.
"Я бы сказал, что европейцы покупают больше за один день, чем я за квартал. Я бы удивился, если бы это по-прежнему не было так. Но да, мы будем покупать у России, мы будем покупать где угодно", — сказал Пури.
Лайф рассказывал, что 2 сентября главы минфинов стран "Большой семёрки" договорились ввести предельные цены на поставки российских энергоносителей. В связи с этим глава Минфина США Джанет Йеллен выразила надежду на падение доходов России и уменьшение стоимости энергоносителей на глобальном рынке. А в ЕК пригрозили России последствиями в случае несоблюдения газовых контрактов. При этом агентство Bloomberg выяснило, что страны G7 не намерены останавливаться на введении потолка цены на российскую нефть, они собираются установить два других вида ограничений на сырьё.
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