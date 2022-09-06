Индия решила "внимательно изучить" идею G7 о потолке цен на российскую нефть

Власти Индии внимательно изучают идею стран "Большой семёрки" о введении предельной цены на российскую нефть. Об этом заявил министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури.

"Идёт много разговоров, затрагивающих большое количество факторов. <…> Что будет означать это предложение? Мы рассмотрим его очень внимательно", — сказал Пури в Милане в кулуарах выставки Gastech 2022, отвечая на вопрос журналиста CNBC.

Тот поинтересовался, намерена ли Индия присоединиться к предложению "Большой семёрки" ввести новую меру давления на Россию.

Министр отметил, что его стране нужно около 5 млн баррелей нефти каждый день. Большая часть сырья приходит из Ирака, Кувейта, ОАЭ и Саудовской Аравии. Ещё в конце марта на Россию приходилось всего 0,2% импорта чёрного золота в Индию.