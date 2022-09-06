Оставшихся в живых туристов эвакуировали с Ключевского вулкана
Трёх пострадавших туристов эвакуировали с Ключевского вулкана на вертолёте
Пострадавших на Ключевском вулкане туристов эвакуировали оттуда на вертолёте МЧС. Он забрал трёх выживших и доставил их в ближайший населённый пункт — посёлок Ключи Усть-Камчатского района. Об этом сообщили в камчатском Центре обеспечения действий по гражданской обороне (ПСО КГКУ "ЦОД").
Вертолёт благодаря хорошей погоде смог приземлиться у домика вулканологов на высоте 3300 метров. После первого осмотра участников туристической группы посадили на борт и отправили вниз. Планируется, что из посёлка Ключи пострадавших эвакуируют бортом территориального центра медицины катастроф в Петропавловск-Камчатский.
На отметку 3300 метров продолжает идти ещё одна группа спасателей. Планируется, что она будет оказывать помощь в эвакуации тел погибших туристов, которые находятся на высоте 4158 метров. Как их будут спускать, зависит от погоды.
Лайф напоминает, что группа российских туристов из семи регионов в составе десяти человек и двух гидов с 30 августа начала восхождение на вулкан. Однако 3 сентября случилось несчастье. Сначала сообщалось о гибели четырёх туристов, затем число жертв выросло до девяти человек.
ТАСС / Донат Сорокин