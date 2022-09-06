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6 сентября, 01:05

Оставшихся в живых туристов эвакуировали с Ключевского вулкана

Трёх пострадавших туристов эвакуировали с Ключевского вулкана на вертолёте

Пострадавших на Ключевском вулкане туристов эвакуировали оттуда на вертолёте МЧС. Он забрал трёх выживших и доставил их в ближайший населённый пункт — посёлок Ключи Усть-Камчатского района. Об этом сообщили в камчатском Центре обеспечения действий по гражданской обороне (ПСО КГКУ "ЦОД").

Вертолёт благодаря хорошей погоде смог приземлиться у домика вулканологов на высоте 3300 метров. После первого осмотра участников туристической группы посадили на борт и отправили вниз. Планируется, что из посёлка Ключи пострадавших эвакуируют бортом территориального центра медицины катастроф в Петропавловск-Камчатский.

На отметку 3300 метров продолжает идти ещё одна группа спасателей. Планируется, что она будет оказывать помощь в эвакуации тел погибших туристов, которые находятся на высоте 4158 метров. Как их будут спускать, зависит от погоды.

Задержан директор турфирмы, организовавшей тур на Камчатку, где погибли туристы

Задержан директор турфирмы, организовавшей тур на Камчатку, где погибли туристы

Лайф напоминает, что группа российских туристов из семи регионов в составе десяти человек и двух гидов с 30 августа начала восхождение на вулкан. Однако 3 сентября случилось несчастье. Сначала сообщалось о гибели четырёх туристов, затем число жертв выросло до девяти человек.

Обложка ©

ТАСС / Донат Сорокин

Андрей Григорьев
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