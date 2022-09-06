Оставшихся в живых туристов эвакуировали с Ключевского вулкана

Пострадавших на Ключевском вулкане туристов эвакуировали оттуда на вертолёте МЧС. Он забрал трёх выживших и доставил их в ближайший населённый пункт — посёлок Ключи Усть-Камчатского района. Об этом сообщили в камчатском Центре обеспечения действий по гражданской обороне (ПСО КГКУ "ЦОД").

Вертолёт благодаря хорошей погоде смог приземлиться у домика вулканологов на высоте 3300 метров. После первого осмотра участников туристической группы посадили на борт и отправили вниз. Планируется, что из посёлка Ключи пострадавших эвакуируют бортом территориального центра медицины катастроф в Петропавловск-Камчатский.

На отметку 3300 метров продолжает идти ещё одна группа спасателей. Планируется, что она будет оказывать помощь в эвакуации тел погибших туристов, которые находятся на высоте 4158 метров. Как их будут спускать, зависит от погоды.