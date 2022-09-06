"Не изготавливался": Казахстанский паспорт убийцы Дугиной ожидаемо оказался подделкой

Удостоверение личности гражданки Казахстана, которым пользовалась Наталья Вовк — предполагаемая убийца журналистки Дарьи Дугиной , — это подделка. Так ситуацию прокомментировали в МВД этой республики.

"Размещённое в публикации удостоверение личности на территории Казахстана в установленном порядке не оформлялось и не изготавливалось, соответственно, является подделкой", — приводит РИА "Новости" комментарий ведомства.