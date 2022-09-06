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6 сентября, 01:44

"Не изготавливался": Казахстанский паспорт убийцы Дугиной ожидаемо оказался подделкой

МВД Казахстана: Паспорт предполагаемой убийцы Дугиной был поддельным

<p>Наталья Вовк. Фото © Кадр из видео ФСБ РФ</p>

Наталья Вовк. Фото © Кадр из видео ФСБ РФ

Удостоверение личности гражданки Казахстана, которым пользовалась Наталья Вовк — предполагаемая убийца журналистки Дарьи Дугиной, — это подделка. Так ситуацию прокомментировали в МВД этой республики.

"Размещённое в публикации удостоверение личности на территории Казахстана в установленном порядке не оформлялось и не изготавливалось, соответственно, является подделкой", — приводит РИА "Новости" комментарий ведомства.

Фото поддельного документа Натальи Вовк на имя Юлии Зайко. Обложка © Telegram / РИА "Новости"

Фото поддельного документа Натальи Вовк на имя Юлии Зайко. Обложка © Telegram / РИА "Новости"

Там выразили готовность всячески помогать для "установления объективных обстоятельств совершения преступления".

Раскрыты подробности об авто предполагаемой убийцы Дугиной

Раскрыты подробности об авто предполагаемой убийцы Дугиной

Как рассказывал Лайф, в ночь на 21 августа в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado. Находившаяся в нём дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья погибла. Они с отцом возвращались после фестиваля в поддержку Донбасса, но он сел в другую машину за несколько минут до трагедии. Позже он попал в больницу из-за нервного потрясения. По данным ФСБ, покушение подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей оказалась гражданка Незалежной Наталья Вовк, бежавшая затем в Эстонию.

Андрей Григорьев
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