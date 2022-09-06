АвтоВАЗ раскрыл сроки выпуска электромобилей Lada Largus

Небольшая серийная партия электромобилей Lada Largus может быть выпущена уже в 2023 году. Об этом заявил президент компании АвтоВАЗ Максим Соколов. Он рассказал об этом на сессии "Автопром: новый импульс" в рамках Восточного экономического форума.

"Первые прототипы — обращаю внимание, именно достаточно высоколокализованного электромобиля — появятся в конце этого года, в следующем рассчитываем запустить опытную партию. Не буду говорить серийную — опытную, но хотя, может быть, в рамках следующего года дойдёт до небольшой серии", — сказал глава АвтоВАЗа.

Компания анонсировала ранее производство модели Lada е-Largus на заводе в Ижевске. В Минпромторге уточняли, что даже после передачи активов Renault в госсобственность вся линейка автомобилей Lada сохранится.