В МИД пояснили, сколько продлится безвизовый режим для граждан Украины
Замглавы МИД Руденко: Граждане Украины могут въезжать в РФ без визы до 2023 года
Граждане Украины могут въезжать в Россию без визы до 1 января следующего года. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
В интервью РИА "Новости" он напомнил, что именно в этот день утратит силу российско-украинское межправсоглашение о безвизовых поездках. Дипломат добавил, что пока обсуждается, будет ли Москва отвечать на введение Киевом визового режима с Россией. Нужно учитывать ряд факторов, в том числе гуманитарных.
"Принятие нами зеркальных мер путём введения визового режима для граждан Украины может негативно сказаться на рядовых украинцах, прежде всего беженцах... а также на связях с родственниками, проживающими в России", — сказал дипломат.
Как рассказывал Лайф, Украина ввела визовый режим с Россией 1 июля этого года. В Киеве заявили, что цель этого — противодействие "беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности" страны.
ТАСС / Zums