В МИД пояснили, сколько продлится безвизовый режим для граждан Украины

Граждане Украины могут въезжать в Россию без визы до 1 января следующего года. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

В интервью РИА "Новости" он напомнил, что именно в этот день утратит силу российско-украинское межправсоглашение о безвизовых поездках. Дипломат добавил, что пока обсуждается, будет ли Москва отвечать на введение Киевом визового режима с Россией. Нужно учитывать ряд факторов, в том числе гуманитарных.

"Принятие нами зеркальных мер путём введения визового режима для граждан Украины может негативно сказаться на рядовых украинцах, прежде всего беженцах... а также на связях с родственниками, проживающими в России", — сказал дипломат.