Вылетевший из Екатеринбурга в Сочи лайнер сразу запросил посадку из-за поломки

Самолёт "Уральских авиалиний" запросил посадку в аэропорту Екатеринбурга сразу после вылета в Сочи. Причиной стала неисправность в системе уборки шасси: стойка не ушла в фюзеляж.

"Во время выполнения рейса U6-305 по маршруту Екатеринбург — Сочи на этапе взлёта обнаружилась неисправность в системе уборки шасси", — рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Запись полёта с сайта FlightRadar

Чтобы благополучно совершить посадку, лайнеру нужно выработать топливо из баков. Как рассказывают жители Екатеринбурга, самолёт нарезает круги над городом. Для пассажиров уже подготовлен резервный борт.