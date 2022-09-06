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6 сентября, 04:12

Вылетевший из Екатеринбурга в Сочи лайнер сразу запросил посадку из-за поломки

Самолёт "Уральских авиалиний" запросил посадку в аэропорту Екатеринбурга сразу после вылета в Сочи. Причиной стала неисправность в системе уборки шасси: стойка не ушла в фюзеляж.

"Во время выполнения рейса U6-305 по маршруту Екатеринбург — Сочи на этапе взлёта обнаружилась неисправность в системе уборки шасси", — рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Запись полёта с сайта FlightRadar

Запись полёта с сайта FlightRadar

Чтобы благополучно совершить посадку, лайнеру нужно выработать топливо из баков. Как рассказывают жители Екатеринбурга, самолёт нарезает круги над городом. Для пассажиров уже подготовлен резервный борт.

Boeing совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске из-за спущенного шасси

Boeing совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске из-за спущенного шасси

Ранее Лайф рассказывал, что самолёту, следовавшему из Санкт-Петербурга, при посадке в самарском аэропорту Курумоч пришлось уйти на второй круг из-за сусликов на полосе.

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Агентство "Москва" / Александр Авилов

Андрей Григорьев

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