НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
6 сентября, 04:09

В России появится новый автомобильный бренд

Глава "Соллерс авто" Соболев анонсировал запуск нового автомобильного бренда

Российский автопроизводитель "Соллерс авто" решил запустить новый собственный бренд наряду с УАЗ. Об этом заявил гендиректор группы Николай Соболев на Восточном экономическом форуме.

"Мы запускаем собственный бренд. До последнего времени единственным брендом собственным, который был в портфеле группы, это был УАЗ. На большинстве новых проектов мы будем использовать и продвигать бренд "Соллерс", — приводит РБК слова Соболева.

Он выразил надежду на то, что компания сможет представить свои новые проекты уже в ближайшее время. По словам главы "Соллерс авто", там выбрали стратегию "на разумном балансе интегрированности в глобальный автопром и необходимой технологической независимости по критическим технологиям".

АвтоВАЗ раскрыл сроки выпуска электромобилей Lada Largus

АвтоВАЗ раскрыл сроки выпуска электромобилей Lada Largus

Как рассказывал Лайф, на ВЭФ также выступил глава АвтоВАЗа. Он заявил, что компания уже в следующем году может почти полностью восстановить досанкционную линейку автомобилей.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Сандимиров

Андрей Григорьев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров