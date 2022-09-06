В России появится новый автомобильный бренд

Российский автопроизводитель "Соллерс авто" решил запустить новый собственный бренд наряду с УАЗ. Об этом заявил гендиректор группы Николай Соболев на Восточном экономическом форуме.

"Мы запускаем собственный бренд. До последнего времени единственным брендом собственным, который был в портфеле группы, это был УАЗ. На большинстве новых проектов мы будем использовать и продвигать бренд "Соллерс", — приводит РБК слова Соболева.

Он выразил надежду на то, что компания сможет представить свои новые проекты уже в ближайшее время. По словам главы "Соллерс авто", там выбрали стратегию "на разумном балансе интегрированности в глобальный автопром и необходимой технологической независимости по критическим технологиям".