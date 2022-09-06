Самолёт с проблемной стойкой шасси благополучно сел в Екатеринбурге
В екатеринбургском аэропорту Кольцово благополучно совершил посадку самолёт "Уральских авиалиний", который должен был лететь в Сочи. Это следует из данных сервиса FlightRadar24. Экипажу пришлось отменить полёт из-за неубравшейся передней стойки шасси.
Так как самолёт вылетел на рейс SVR305 с большими запасами топлива, керосин пришлось сжигать, совершая круги над городом. На борту было 162 пассажира, из них шестеро детей. Экипаж судна — шесть человек.
Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия. А в авиакомпании заверили, что для пассажиров сразу подготовили резервный борт.
Как рассказывал Лайф, проблемы со стойкой шасси у этого лайнера обнаружились ещё при взлёте. В Сочи он должен был прибыть в 9:25 мск.
Агентство "Москва" / Александр Авилов