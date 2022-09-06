В МИД рассказали, чем для Британии может закончиться попытка изъятия активов России
Дипломат Беляев: попытка изъятия активов РФ может вызвать нестабильность в Британии
Если власти Британии попытаются реализовать идею Лиз Трасс об изъятии активов России, это может закончиться бегством капитала из королевства и нестабильностью в нём самом. Такое мнение высказал директор второго европейского департамента Министерства иностранных дел России Сергей Беляев.
В интервью РИА "Новости" он напомнил, что правовых основ для такого изъятия нет, что признали и британские юристы. В результате у подобных действий будут "губительные последствия таких действий для реноме и статуса Великобритании как международного финансового центра".
"Очевидно, что любые политически мотивированные изъятия активов почти неминуемо вызовут бегство иностранных инвесторов из британской юрисдикции: если там обворовывают одних, то где гарантии, что так не поступят и с другими?" – отметил Беляев.
После этого, как он считает, может последовать социальный взрыв, массовые протесты и внутриполитическая нестабильность в Британии.
Как сообщал Лайф, ранее газета The New York Times писала, что в администрации президента США Джо Байдена не могут прийти к общему мнению по поводу идеи о конфискации замороженных активов России. Там опасаются как раз подрыва статуса Соединённых Штатов на мировой арене.
Агентство "Москва"