Песков обвинил Запад в невозможности проводить техобслуживание "Северного потока"

Санкции, которые западные страны ввели против России, сделали неработоспособной систему по обслуживанию узлов и агрегатов "Северного потока". Вся ответственность лежит именно на Европе, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Газпром" неоднократно подтверждал свою надёжность как гарант энергобезопасности европейского континента, но введённые санкции, а именно ЕС, Англии, США и Канады, — они фактически нарушили, сделали неработоспособной систему по обслуживанию узлов и агрегатов турбины", — сказал он.

По словам Пескова, из-за санкций власти не могут спрогнозировать, каким образом будут выполняться ремонтные работы. Есть проблемы юридического характера, которые связаны с рестрикциями и требуют дополнительных гарантий, но их не предоставляют. Как именно будут теперь обстоять дела с прокачкой газа по "Северному потоку", подчеркнул Песков, лучше узнать у представителей "Газпрома". Но Москва констатирует, что вся ответственность за данную ситуацию полностью лежит на Европе и тех странах, которые ввели санкции.