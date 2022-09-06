Песков обвинил Запад в невозможности проводить техобслуживание "Северного потока"
Песков: ЕС, США, Британия и Канада сделали невозможным обслуживание "Северного потока"
Санкции, которые западные страны ввели против России, сделали неработоспособной систему по обслуживанию узлов и агрегатов "Северного потока". Вся ответственность лежит именно на Европе, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Газпром" неоднократно подтверждал свою надёжность как гарант энергобезопасности европейского континента, но введённые санкции, а именно ЕС, Англии, США и Канады, — они фактически нарушили, сделали неработоспособной систему по обслуживанию узлов и агрегатов турбины", — сказал он.
По словам Пескова, из-за санкций власти не могут спрогнозировать, каким образом будут выполняться ремонтные работы. Есть проблемы юридического характера, которые связаны с рестрикциями и требуют дополнительных гарантий, но их не предоставляют. Как именно будут теперь обстоять дела с прокачкой газа по "Северному потоку", подчеркнул Песков, лучше узнать у представителей "Газпрома". Но Москва констатирует, что вся ответственность за данную ситуацию полностью лежит на Европе и тех странах, которые ввели санкции.
Лайф рассказывал, что 2 сентября, после приостановки прокачки по "Северному потоку", специалисты "Газпрома" обнаружили повреждения на последнем действующем газоперекачивающем агрегате. Компания была вынуждена полностью остановить прокачку по газопроводу на неопределённый срок до устранения неполадок. На фоне этого в Европе в очередной раз резко выросли цены на топливо.