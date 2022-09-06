В Кремле прокомментировали победу Лиз Трасс в борьбе за пост премьера Британии
В Кремле не ждут улучшения отношений с Великобританией после назначения Лиз Трасс
В Кремле не надеются на улучшение отношений с Великобританией в связи с назначением нового премьер-министра страны в лице Элизабет Трасс. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, напомнив о заявлениях западного политика в адрес Москвы.
"Если судить по заявлениям Трасс о нашей стране, которые она делала в бытность министром иностранных дел или кандидатом на пост, то можно предположить, что каких-либо изменений в лучшую сторону ждать не приходится", — сказал Песков.
Как писал Лайф, Лиз Трасс была избрана главой Консервативной партии Великобритании 5 сентября. Уже сегодня она официально станет премьер-министром страны. В конце борьбы за пост премьера Британии оставалось всего два кандидата. Подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что намерен в будущем снова занять кресло главы правительства.
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ТАСС / AP / Frank Augstein