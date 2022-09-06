В Кремле прокомментировали победу Лиз Трасс в борьбе за пост премьера Британии

В Кремле не надеются на улучшение отношений с Великобританией в связи с назначением нового премьер-министра страны в лице Элизабет Трасс. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, напомнив о заявлениях западного политика в адрес Москвы.

"Если судить по заявлениям Трасс о нашей стране, которые она делала в бытность министром иностранных дел или кандидатом на пост, то можно предположить, что каких-либо изменений в лучшую сторону ждать не приходится", — сказал Песков.