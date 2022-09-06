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Леди-ястреб: Что означает для России приход к власти в Великобритании Элизабет Трасс

Что кроме русофобской политики может предложить России новый британский премьер и чем в перспективе может закончиться для отношений Москвы и Лондона её избрание.

5 сентября, 21:40
<p>Элизабет Трасс. Обложка © Getty Images / Wiktor Szymanowicz / Anadolu Agency</p>

Элизабет Трасс. Обложка © Getty Images / Wiktor Szymanowicz / Anadolu Agency

Элизабет Трасс избрана главой британских консерваторов, получив 81,3 тысячи голосов однопартийцев, её конкурент — экс-министр финансов Риши Сунак — только 60,4 тысячи. Она займёт пост премьер-министра Великобритании. The Times уже успела сравнить нового главу кабмина с Маргарет Тэтчер. Но нынешняя железная леди больше похожа на фигуру, способную наломать дров, а-ля Невилл Чемберлен, который обещал народу Британии спокойную жизнь и подписал с Гитлером Мюнхенское соглашение, названное впоследствии сговором, втянувшим не только Лондон, но и всю Европу в войну.

Что известно о Лиз Трасс

Третья женщина-премьер за всю историю Британии родилась в Оксфорде в 1975 году, в семье приверженцев левых политических взглядов. Закончила государственную школу в Лидсе (Йоркшир), затем поступила в Мертон-колледж Оксфордского университета, где изучала философию, экономику и политику, будучи республиканских взглядов. В компаниях Shell и Cable & Wireless работала финансистом.

Лиз Трасс выступила на конференции либеральных демократов в 1994 году. Фото © YouTube / The Mirror

Лиз Трасс выступила на конференции либеральных демократов в 1994 году. Фото © YouTube / The Mirror

Трасс начала свою карьеру, став президентом либерал-демократов Оксфордского университета, поддерживала декриминализацию каннабиса, высказывалась за отмену монархии. Позже назвала своё либеральное прошлое ошибкой и переметнулась в стан консерваторов, вступив в Консервативную партию в 1996 году. В Кабинете министров при трёх лидерах — Дэвиде Кэмероне, Терезе Мэй и Борисе Джонсоне — успешно поднялась по карьерной лестнице, начав с министра образования в 2012-м и добравшись за 10 лет до главы МИД, а теперь и кресла премьер-министра.

Высказывания Трасс о России

Британия "не успокоится, пока экономика России не деградирует, а суверенитет и территориальная целостность Украины не будут восстановлены", — заявляла Элизабет Трасс в должности главы МИД Великобритании. В феврале этого года визит Лиз Трасс в Москву завершился анекдотом для британской дипломатии, когда официальный представитель Лондона на встрече с Лавровым заявила, что Британия не признаёт суверенитета России над Ростовской и Воронежской областями.

Диалог Сергея Лаврова и Лиз Трасс. Коллаж © LIFE

Диалог Сергея Лаврова и Лиз Трасс. Коллаж © LIFE

Апофеозом предвыборной гонки стало заявление Трасс, что она готова нажать на ядерную кнопку, если в этом будет необходимость. Будущий премьер-министр также назвала Украину страной, которая "знавала нашествия и раньше от монголов до татар".

Вписка в проект "Украина"

Лиз Трасс и экс-премьер Борис Джонсон планируют в сентябре посетить Украину. Тем самым сделка с Киевом будет продолжена и линия Британии на дальнейшую конфронтацию в украинской гражданской войне не поменяется. Ещё больше оружия, ещё больше смертей — до последнего украинца, как заявлял Джонсон.

По некоторым данным, ушедший в отставку Джонсон возглавит частную компанию, которая будет управлять большим бюджетом, предназначенным для последующего вооружения Украины и строительства заводов, обслуживающих терминалы СПГ и перекачку газа.

Лиз Трасс и Борис Джонсон. Фото © Getty Images / Henry Nicholls — Pool

Лиз Трасс и Борис Джонсон. Фото © Getty Images / Henry Nicholls — Pool

Почему в Британии сменили премьера

Новый глава Кабинета министров принципиально не изменит политику Британии в отношении России, это скорее замена для внутренней аудитории. Если Джонсон поначалу ретранслировал более современный и менее элитарный подход к британской дипломатии, то к концу своего срока его растущая независимость вкупе с экстравагантностью поднадоела аудитории и центру принятия решений. В этом плане Лиз Трасс представляет более классический вариант проводника идей Соединённого Королевства, полагает политолог Владимир Киреев.

Современная британская политика построена на недолгосрочном планировании и популизме. И Элизабет Трасс её типичный представитель, — отметил Киреев.Попытка Британии восстановить потерянное колониальное могущество выражается в антагонизме с Россией, формировании блока AUCUS.

"Обидно за некогда великое государство": В Госдуме назвали трагикомедией выбор Трасс премьером Британии

"Обидно за некогда великое государство": В Госдуме назвали трагикомедией выбор Трасс премьером Британии

Трасс — продукт евробюрократической пробирки, считает политолог Алексей Мартынов. То, что она в итоге оказалась в Консервативной партии, — исключение, а не правило. Представитель либеральной среды с весьма посредственными показателями таланта.

То, что старейшая партия Британии выбрала себе в качестве лидера Трасс в результате политтехнологических манипуляций, должно настораживать в первую очередь британскую аристократию. Монархия в этой стране существует как предохранитель от подобных вещей. Но сегодня она деградировала. И неизвестно, будет ли у Соединённого Королевства следующий король, — отметил Мартынов.Несмотря на курсы и различные образовательные заведения, которые закончила новый глава Кабинета министров, это довольно посредственный политик.

Стрит-арт художника Киарана Галлахера с изображением Лиз Трасс, объявленной Джейкобом Рисом-Моггом победительницей над Риши Сунаком, — его засчитывает Борис Джонсон в боксёрском поединке, который был представлен в Белфасте после того, как Трасс выиграла выборы руководства Консервативной партии, став следующим премьер-министром. 5 сентября 2022 г. Фото © Getty Images / Peter Morrison / PA Images

Стрит-арт художника Киарана Галлахера с изображением Лиз Трасс, объявленной Джейкобом Рисом-Моггом победительницей над Риши Сунаком, — его засчитывает Борис Джонсон в боксёрском поединке, который был представлен в Белфасте после того, как Трасс выиграла выборы руководства Консервативной партии, став следующим премьер-министром. 5 сентября 2022 г. Фото © Getty Images / Peter Morrison / PA Images

"В эпоху победивших политтехнологий мировым мейнстримом становятся слабые политики" — фигуры, которые ничего не решают, объясняет Мартынов. Корпоративный стиль, унификация и потеря связи с избирателями, учёт интересов глобального бизнеса, а не тех, кто ходит голосовать, стали последним трендом, захватившим Запад.

Именно посредственные политики возглавляют правительства, чтобы просто отрабатывать свои роли. Если по Ленину, то теперь каждая кухарка может управлять государством, если она прошла необходимые курсы, получила нужные корочки и интегрирована в систему мирового либерального интернационала. Борис Джонсон, отправленный в отставку, несмотря на свою русофобию, как раз и выбивался из этой системы. Но кто формирует эту повестку? — задаёт вопрос Мартынов.

Тот, кто вступил в союз с транснациональным бизнесом. Поэтому для всей Европы сейчас готовы новые политики на вырост, которым чужды национальные интересы своих стран. Весь Евросоюз погружается в затяжной политический кризис, констатируют эксперты.

Объявлено имя нового премьера Великобритании

Объявлено имя нового премьера Великобритании

Как отразится на России приход нового премьера в Британии

Ничего хорошего с приходом нового главы кабмина не предвидится. Уже давно замечено, что с каждым новым премьером деградация отношений усиливается. Тем более что Трасс из команды Бориса Джонсона со всеми вытекающими последствиями. Русофобия, которой она страдает, не позволит восстановить отношения между Москвой и Лондоном. Однако за подобного рода обрушением следует восстановление сотрудничества. Если не при Элизабет Трасс, то в отдалённом будущем отношения Москвы и Лондона могут измениться. Но стоит ожидать не позитива, а самого факта восстановления связей. Потому что британский истеблишмент замечен в том, что он действует достаточно прагматично. И чем хуже будут отношения России с ЕС, тем устойчивее — с Британией, — отметил политолог Алексей Мухин.

Эксперт обращает внимание на то, что в Европе началась серия социальных бунтов. Затем произойдёт неизбежное. Большой бизнес начнёт уходить в страны с неплохой ситуацией с точки зрения трудовых ресурсов и ресурсов вообще. Поэтому можно будет ожидать ренессанса в России иностранного бизнеса. С учётом того, какие чудовищные потери понесли транснациональные корпорации в результате волюнтаристских решений об уходе из России, с течением времени, подсчитав убытки и надавив через своих лоббистов на западное руководство, они начнут выправление ситуации. Однако этому будет способствовать военное столкновение с Россией.

Сейчас значительную роль играют боевые установки Консервативной партии на прямое противостояние с Россией, которое, вполне вероятно, запланировано довести до военного конфликта. Не думаю, что ядерного, но то, что рано или поздно британские военные могут войти в боевое соприкосновение с Российской армией на территории Сирии или Украины, весьма вероятно. В военном плане Британия очень сильно завязана на США. Вашингтон имеет возможность отчасти даже руководить Вооружёнными силами Великобритании, — считает Мухин.

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Лиз Трасс. Фото © Getty Images / Jeff J Mitchell

Почему приход Элизабет Трасс не сулит отношениям Москвы и Лондона ничего хорошего

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"Ни жарко ни холодно": В Совфеде отреагировали на победу Трасс в гонке за пост премьера Британии

"Ни жарко ни холодно": В Совфеде отреагировали на победу Трасс в гонке за пост премьера Британии

Авторы
Елена Стафеева
Елена Стафеева

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