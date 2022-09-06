Леди-ястреб: Что означает для России приход к власти в Великобритании Элизабет Трасс Что кроме русофобской политики может предложить России новый британский премьер и чем в перспективе может закончиться для отношений Москвы и Лондона её избрание. 5 сентября, 21:40 Элизабет Трасс. Обложка © Getty Images / Wiktor Szymanowicz / Anadolu Agency

Элизабет Трасс избрана главой британских консерваторов, получив 81,3 тысячи голосов однопартийцев, её конкурент — экс-министр финансов Риши Сунак — только 60,4 тысячи. Она займёт пост премьер-министра Великобритании. The Times уже успела сравнить нового главу кабмина с Маргарет Тэтчер. Но нынешняя железная леди больше похожа на фигуру, способную наломать дров, а-ля Невилл Чемберлен, который обещал народу Британии спокойную жизнь и подписал с Гитлером Мюнхенское соглашение, названное впоследствии сговором, втянувшим не только Лондон, но и всю Европу в войну.

Что известно о Лиз Трасс

Третья женщина-премьер за всю историю Британии родилась в Оксфорде в 1975 году, в семье приверженцев левых политических взглядов. Закончила государственную школу в Лидсе (Йоркшир), затем поступила в Мертон-колледж Оксфордского университета, где изучала философию, экономику и политику, будучи республиканских взглядов. В компаниях Shell и Cable & Wireless работала финансистом.

Лиз Трасс выступила на конференции либеральных демократов в 1994 году. Фото © YouTube / The Mirror

Трасс начала свою карьеру, став президентом либерал-демократов Оксфордского университета, поддерживала декриминализацию каннабиса, высказывалась за отмену монархии. Позже назвала своё либеральное прошлое ошибкой и переметнулась в стан консерваторов, вступив в Консервативную партию в 1996 году. В Кабинете министров при трёх лидерах — Дэвиде Кэмероне, Терезе Мэй и Борисе Джонсоне — успешно поднялась по карьерной лестнице, начав с министра образования в 2012-м и добравшись за 10 лет до главы МИД, а теперь и кресла премьер-министра.

Высказывания Трасс о России

Британия "не успокоится, пока экономика России не деградирует, а суверенитет и территориальная целостность Украины не будут восстановлены", — заявляла Элизабет Трасс в должности главы МИД Великобритании. В феврале этого года визит Лиз Трасс в Москву завершился анекдотом для британской дипломатии, когда официальный представитель Лондона на встрече с Лавровым заявила, что Британия не признаёт суверенитета России над Ростовской и Воронежской областями.

Диалог Сергея Лаврова и Лиз Трасс. Коллаж © LIFE

Апофеозом предвыборной гонки стало заявление Трасс, что она готова нажать на ядерную кнопку, если в этом будет необходимость. Будущий премьер-министр также назвала Украину страной, которая "знавала нашествия и раньше — от монголов до татар".

Вписка в проект "Украина"

Лиз Трасс и экс-премьер Борис Джонсон планируют в сентябре посетить Украину. Тем самым сделка с Киевом будет продолжена и линия Британии на дальнейшую конфронтацию в украинской гражданской войне не поменяется. Ещё больше оружия, ещё больше смертей — до последнего украинца, как заявлял Джонсон.

По некоторым данным, ушедший в отставку Джонсон возглавит частную компанию, которая будет управлять большим бюджетом, предназначенным для последующего вооружения Украины и строительства заводов, обслуживающих терминалы СПГ и перекачку газа.

Лиз Трасс и Борис Джонсон. Фото © Getty Images / Henry Nicholls — Pool

Почему в Британии сменили премьера

Новый глава Кабинета министров принципиально не изменит политику Британии в отношении России, это скорее замена для внутренней аудитории. Если Джонсон поначалу ретранслировал более современный и менее элитарный подход к британской дипломатии, то к концу своего срока его растущая независимость вкупе с экстравагантностью поднадоела аудитории и центру принятия решений. В этом плане Лиз Трасс представляет более классический вариант проводника идей Соединённого Королевства, полагает политолог Владимир Киреев.

— Современная британская политика построена на недолгосрочном планировании и популизме. И Элизабет Трасс её типичный представитель, — отметил Киреев. — Попытка Британии восстановить потерянное колониальное могущество выражается в антагонизме с Россией, формировании блока AUCUS.

Трасс — продукт евробюрократической пробирки, считает политолог Алексей Мартынов. То, что она в итоге оказалась в Консервативной партии, — исключение, а не правило. Представитель либеральной среды с весьма посредственными показателями таланта.

— То, что старейшая партия Британии выбрала себе в качестве лидера Трасс в результате политтехнологических манипуляций, должно настораживать в первую очередь британскую аристократию. Монархия в этой стране существует как предохранитель от подобных вещей. Но сегодня она деградировала. И неизвестно, будет ли у Соединённого Королевства следующий король, — отметил Мартынов. — Несмотря на курсы и различные образовательные заведения, которые закончила новый глава Кабинета министров, это довольно посредственный политик.

Стрит-арт художника Киарана Галлахера с изображением Лиз Трасс, объявленной Джейкобом Рисом-Моггом победительницей над Риши Сунаком, — его засчитывает Борис Джонсон в боксёрском поединке, который был представлен в Белфасте после того, как Трасс выиграла выборы руководства Консервативной партии, став следующим премьер-министром. 5 сентября 2022 г. Фото © Getty Images / Peter Morrison / PA Images

"В эпоху победивших политтехнологий мировым мейнстримом становятся слабые политики" — фигуры, которые ничего не решают, объясняет Мартынов. Корпоративный стиль, унификация и потеря связи с избирателями, учёт интересов глобального бизнеса, а не тех, кто ходит голосовать, стали последним трендом, захватившим Запад.

— Именно посредственные политики возглавляют правительства, чтобы просто отрабатывать свои роли. Если по Ленину, то теперь каждая кухарка может управлять государством, если она прошла необходимые курсы, получила нужные корочки и интегрирована в систему мирового либерального интернационала. Борис Джонсон, отправленный в отставку, несмотря на свою русофобию, как раз и выбивался из этой системы. Но кто формирует эту повестку? — задаёт вопрос Мартынов.

Тот, кто вступил в союз с транснациональным бизнесом. Поэтому для всей Европы сейчас готовы новые политики на вырост, которым чужды национальные интересы своих стран. Весь Евросоюз погружается в затяжной политический кризис, констатируют эксперты.

Как отразится на России приход нового премьера в Британии

— Ничего хорошего с приходом нового главы кабмина не предвидится. Уже давно замечено, что с каждым новым премьером деградация отношений усиливается. Тем более что Трасс из команды Бориса Джонсона со всеми вытекающими последствиями. Русофобия, которой она страдает, не позволит восстановить отношения между Москвой и Лондоном. Однако за подобного рода обрушением следует восстановление сотрудничества. Если не при Элизабет Трасс, то в отдалённом будущем отношения Москвы и Лондона могут измениться. Но стоит ожидать не позитива, а самого факта восстановления связей. Потому что британский истеблишмент замечен в том, что он действует достаточно прагматично. И чем хуже будут отношения России с ЕС, тем устойчивее — с Британией, — отметил политолог Алексей Мухин.

Эксперт обращает внимание на то, что в Европе началась серия социальных бунтов. Затем произойдёт неизбежное. Большой бизнес начнёт уходить в страны с неплохой ситуацией с точки зрения трудовых ресурсов и ресурсов вообще. Поэтому можно будет ожидать ренессанса в России иностранного бизнеса. С учётом того, какие чудовищные потери понесли транснациональные корпорации в результате волюнтаристских решений об уходе из России, с течением времени, подсчитав убытки и надавив через своих лоббистов на западное руководство, они начнут выправление ситуации. Однако этому будет способствовать военное столкновение с Россией.

— Сейчас значительную роль играют боевые установки Консервативной партии на прямое противостояние с Россией, которое, вполне вероятно, запланировано довести до военного конфликта. Не думаю, что ядерного, но то, что рано или поздно британские военные могут войти в боевое соприкосновение с Российской армией на территории Сирии или Украины, весьма вероятно. В военном плане Британия очень сильно завязана на США. Вашингтон имеет возможность отчасти даже руководить Вооружёнными силами Великобритании, — считает Мухин.

Лиз Трасс. Фото © Getty Images / Jeff J Mitchell Почему приход Элизабет Трасс не сулит отношениям Москвы и Лондона ничего хорошего 0 Та ещё русофобка Отношения с приходом Трасс усугубятся, потому что она из команды Джонсона У Британии нет другого варианта для России Свой вариант в комментарии

Авторы Елена Стафеева