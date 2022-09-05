Где и как будет отбывать срок Иван Сафронов, осуждённый на 22 года за госизмену Сегодня суд назначил 22 года заключения журналисту и сотруднику "Роскосмоса" Ивану Сафронову. Адвокаты намерены обжаловать приговор. Если он останется в силе, где проведёт эти годы осуждённый? 5 сентября, 15:27 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Помимо заключения на 22 года суд назначил Сафронову штраф в размере 500 тысяч рублей. Сам Сафронов выслушал приговор спокойно.

В деле было два эпизода. Первый связан с передачей секретных данных чешской разведке. По версии ФСБ, Сафронова завербовали ещё в 2012 году. Фактическим работодателем парня стало Управление по внешним связям и информации Чехии. Задание Сафронова якобы заключалось в сборе и передаче сведений о военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки. Конечным получателем этих секретов якобы были спецслужбы США.

Незадолго до завершения расследования в деле появился ещё один эпизод. Сафронова обвинили в том, что в 2015 году он передал политологу Демури Воронину закрытую информацию о деятельности ВС РФ в Сирии. Суд признал, что журналист получал за сотрудничество деньги.

Сафронов был задержан и сразу же арестован 7 июля 2020 года. До приговора он находился в столичном СИЗО "Лефортово". Свою вину он так и не признал, дважды отказываясь от предложенной ему сделки со следствием, согласившись на которую он мог бы снизить наказание до 12 лет. В своём последнем слове он заявил, что дело в отношении него связано с его журналистской деятельностью.

Адвокат осуждённого Даниил Никифоров уже заявил, что защита обжалует приговор, но отметил, что иллюзий не питает. Сафронов осуждён за особо тяжкое преступление. Если вышестоящие инстанции откажут в пересмотре приговора, Сафронов может претендовать на УДО, только отбыв в колонии не менее двух третей срока — через 14 лет.

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

По словам источника Лайфа во ФСИН, результаты апелляции на приговор Сафронов будет ждать в том же СИЗО "Лефортово". Согласно положениям Уголовно-исполнительного кодекса (УИК), осуждённые должны отбывать наказание в том регионе, где они проживали или совершили преступление.

Во ФСИН за распределение заключённых отвечает Управление охраны и конвоирования центрального аппарата, куда стекается вся информация о наличии свободных мест. Колонии строгого режима есть на территории ближайших к Москве Тульской, Калужской, Брянской и Орловской областей, Мордовии.

Сафронов осуждён впервые, поэтому ему подберут колонию для "первоходов". Например, ближайшая колония строгого режима — ИК-6 в Мелехове Владимирской области, где содержится оппозиционер Алексей Навальный, для рецидивистов. Сафронову туда путь заказан. Высока вероятность, что, например, его могут отправить в ИК-1 строгого режима в Тверской области, где отбывал срок экс-министр Алексей Улюкаев.

Также Сафронова могут отправить куда подальше от Москвы, чтобы избежать дополнительного внимания общественности и журналистов. Колонии строгого режима есть в Читинской, Иркутской, Новосибирской, Свердловской или Амурской областях, которые находятся на расстоянии от трёх до шести тысяч километров от Москвы.

Через 10 суток после этапирования осуждённого он сам может выбрать родственника или адвоката, которому ФСИН первым сообщит информацию о колонии. После традиционного карантина Сафронова распределят в отряд.

Колония строгого режима разделяется на жилую и промышленную зоны. Там заключённые не могут свободно передвигаться между локальными зонами, как в колониях общего режима. Сафронов сможет получать не более восьми передач в год. Это четыре крупные (20 кг) и не более четырёх мелких (два килограмма). Для сравнения, в колониях общего режима — по 12 раз в год: шесть крупных и шесть мелких соответственно. В колониях строгого режима положено одно длительное свидание в год и два коротких.

Осуждённые в колониях общего режима имеют право тратить на продукты в магазине не более трёх минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). На строгом режиме сумма снижена до двух МРОТ.

Что касается трудоустройства, то для Сафронова могут подобрать работу с учётом его способностей. Улюкаев, например, работал в местной библиотеке.

После отбытия двух третей срока Сафронов имеет право подать ходатайство об УДО. При этом он не должен иметь взысканий и замечаний, хотя на эту тему уже были многочисленные разъяснения Верховного суда. Непризнание вины также не является препятствием для УДО. Кроме того, Сафронов может попросить о помиловании президента России.

Напомним, что ещё 17 декабря 2021 года президент России Владимир Путин уже отвечал на вопрос коллег Сафронова о его возможном помиловании. — Можно ли Ивана Сафронова простить и помиловать, это вопрос следующего этапа, пока об этом говорить преждевременно, — сказал Путин в ходе большой пресс-конференции.

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Авторы Станислав Сенькин