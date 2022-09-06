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6 сентября, 06:07

Путин в Приморье проводит закрытое совещание с Шойгу и Герасимовым

Российский президент Владимир Путин проводит в закрытом режиме совещание с главой Минобороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Такое заявление журналистам сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В настоящий момент Путин проводит совещание с представителями Министерства обороны. Там и министр обороны Шойгу, и начальник Генштаба Герасимов", — сообщил представитель Кремля, добавив, что это закрытое совещание.

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А ранее Песков подтвердил планы Путина по участию в саммите ШОС в Узбекистане. По словам представителя Кремля, Москва ждёт уникальное и важное мероприятие — сентябрьский саммит Шанхайской организации сотрудничества.

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Kremlin.ru

Светлана Оперук

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