Путин в Приморье проводит закрытое совещание с Шойгу и Герасимовым
Российский президент Владимир Путин проводит в закрытом режиме совещание с главой Минобороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Такое заявление журналистам сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В настоящий момент Путин проводит совещание с представителями Министерства обороны. Там и министр обороны Шойгу, и начальник Генштаба Герасимов", — сообщил представитель Кремля, добавив, что это закрытое совещание.
А ранее Песков подтвердил планы Путина по участию в саммите ШОС в Узбекистане. По словам представителя Кремля, Москва ждёт уникальное и важное мероприятие — сентябрьский саммит Шанхайской организации сотрудничества.