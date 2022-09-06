Путин в Приморье проводит закрытое совещание с Шойгу и Герасимовым

Российский президент Владимир Путин проводит в закрытом режиме совещание с главой Минобороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Такое заявление журналистам сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В настоящий момент Путин проводит совещание с представителями Министерства обороны. Там и министр обороны Шойгу, и начальник Генштаба Герасимов", — сообщил представитель Кремля, добавив, что это закрытое совещание.