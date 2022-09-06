В Кремле допустили встречу Путина и экс-главы МИД Австрии Кнайсль на ВЭФ
Песков: Путин и Кнайсль могут встретиться на ВЭФ при обоюдном желании
Президент России Владимир Путин и экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль смогут встретиться на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), если у них будет такое обоюдное желание. Об этом журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Специальных таких планов нет, но президент, конечно, в курсе, что госпожа Кнайсль здесь находится, на форуме. Если возникнет обоюдное желание, конечно, они смогут встретиться", — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.
Ранее Лайф писал, что президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума 7 сентября выступит с речью о происходящих во всём мире процессах и развитии Дальнего Востока. Также в Кремле перечислили имена иностранных гостей на ВЭФ. В частности, ожидается визит премьер-министров Армении и Монголии, а также представителя Китая.