В Кремле допустили встречу Путина и экс-главы МИД Австрии Кнайсль на ВЭФ

Президент России Владимир Путин и экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль смогут встретиться на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), если у них будет такое обоюдное желание. Об этом журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.