Путин выступит с Посланием Федеральному собранию до конца года

Президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию ближе к концу года. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"По закону, конституции президент должен выступать с Посланием [Федеральному собранию]. Поэтому до конца года это должно произойти, и это произойдёт", — сказал Песков в интервью РБК.

Он добавил, что прямая линия с президентом России также состоится, однако по этому мероприятию пока никаких сроков нет.