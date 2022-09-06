Путин выступит с Посланием Федеральному собранию до конца года
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Президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию ближе к концу года. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"По закону, конституции президент должен выступать с Посланием [Федеральному собранию]. Поэтому до конца года это должно произойти, и это произойдёт", — сказал Песков в интервью РБК.
Он добавил, что прямая линия с президентом России также состоится, однако по этому мероприятию пока никаких сроков нет.
При этом ранее сообщалось, что в этот раз Послание Федеральному собранию могут объединить с пресс-конференцией главы государства.