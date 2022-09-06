НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
6 сентября, 06:35

Минприроды: Больше половины пожаров в Рязанской области произошли по вине человека

Глава Минприроды Козлов сообщил, что 60% пожаров в Рязанской области произошли по вине человека

Больше половины лесных пожаров в Рязанской области произошли из-за человека. Как рассказал в беседе с ТАСС глава Минприроды России Александр Козлов, 60% возгораний произошли из-за неосторожного обращения с огнём и выжигания сухой травы.

"31 материал по фактам лесных пожаров, имеющих признаки уголовного деяния, ответственность за которое предусмотрена статьёй 261 Уголовного кодекса России [за уничтожение или повреждение лесных насаждений], своевременно направлен в отдел по надзорной деятельности МЧС России", — сказал Козлов.

В пригородах Тбилиси вспыхнули лесные пожары

В пригородах Тбилиси вспыхнули лесные пожары

Лесные пожары в Рязанской области продолжаются уже несколько недель, огонь охватил более 8,6 тысячи гектаров леса, власти региона ввели режим ЧС. МЧС привлекло для тушения группировки сил из пяти соседних областей. Тем временем в Рослесхозе обвинили власти Рязанской области в сокрытии реальных масштабов возгорания.

Обложка ©

ТАСС / Рюмин Александр

Максим Плетнёв

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров