Минприроды: Больше половины пожаров в Рязанской области произошли по вине человека
Глава Минприроды Козлов сообщил, что 60% пожаров в Рязанской области произошли по вине человека
Больше половины лесных пожаров в Рязанской области произошли из-за человека. Как рассказал в беседе с ТАСС глава Минприроды России Александр Козлов, 60% возгораний произошли из-за неосторожного обращения с огнём и выжигания сухой травы.
"31 материал по фактам лесных пожаров, имеющих признаки уголовного деяния, ответственность за которое предусмотрена статьёй 261 Уголовного кодекса России [за уничтожение или повреждение лесных насаждений], своевременно направлен в отдел по надзорной деятельности МЧС России", — сказал Козлов.
Лесные пожары в Рязанской области продолжаются уже несколько недель, огонь охватил более 8,6 тысячи гектаров леса, власти региона ввели режим ЧС. МЧС привлекло для тушения группировки сил из пяти соседних областей. Тем временем в Рослесхозе обвинили власти Рязанской области в сокрытии реальных масштабов возгорания.
ТАСС / Рюмин Александр