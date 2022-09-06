В МИД пообещали незамедлительно ответить, если Эстония перепишет договор о границе

Заявления Таллина относительно того, что интеграция ракетных комплексов в эстонско-финскую систему обороны закроет Балтийское море для военных кораблей РФ, являются спекуляцией. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил директор Второго европейского департамента МИД Сергей Беляев.

"Оставлю эти спекуляции на совести главы военного ведомства Эстонии. Нам не привыкать к воинственной браваде представителей прибалтийских государств. Будем реагировать на реальные угрозы, а не на подобные популистские заявления, нацеленные на дальнейшую конфронтацию", — сказал он.

Кроме того, по словам Беляева, Россия — не сторонница радикальных мер, и Москву совершенно устраивают пограндоговоры с Эстонией, подписанные в 2014 году. Эти документы, подчеркнул дипломат, являются важным инструментом урегулирования соответствующих вопросов и обустройства государственной границы с обеих сторон. Также РФ в любой момент готова вернуться к обсуждению вопроса о ратификации этих договоров на оговорённых при их подписании условиях. В частности, речь идёт о нормализации общей атмосферы двусторонних отношений и синхронный процесс принятия в парламентах.

И тем не менее, продолжил дипломат, Россия никому не позволит преступать её национальные интересы. И если Эстония решит в одностороннем порядке перекроить договоры о границах или отозвать свои подписи под ними, то и реакция Москвы будет незамедлительной.