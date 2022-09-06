Рябков: России объявили тотальную гибридную войну во всех сферах

Против России ведётся тотальная гибридная война во всех сферах. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

"Нельзя недооценивать серьёзность текущего периода. Нам действительно объявлена тотальная война. Она ведётся в гибридных формах, во всех сферах. Степень озлобленности наших противников, наших врагов огромна, чрезвычайна", — сказал Рябков.