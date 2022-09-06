Рябков: России объявили тотальную гибридную войну во всех сферах
Против России ведётся тотальная гибридная война во всех сферах. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".
"Нельзя недооценивать серьёзность текущего периода. Нам действительно объявлена тотальная война. Она ведётся в гибридных формах, во всех сферах. Степень озлобленности наших противников, наших врагов огромна, чрезвычайна", — сказал Рябков.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Германия объявила России гибридную войну и действует как враг Москвы. По его словам, на это указывают три фактора, в том числе санкции, которые ФРГ ввела против РФ.
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ТАСС / EPA / POOL / MAXIM SHEMETOV