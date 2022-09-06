"Нет шансов": ФИФА запретила французу из "Торпедо" играть за сборную России, несмотря на паспорт РФ

Французский новичок столичного "Торпедо" Дамьен Ле Таллек хотел бы играть за сборную России по футболу, однако несколько лет назад ему этого не позволила сделать ФИФА. Об этом защитник рассказал в интервью ТАСС.

"У меня есть российский паспорт. Что я думаю об игре за сборную России? Я просил ФИФА три года назад, но там сказали "нет". Да, я хочу, просил, но ФИФА отклонила просьбу", — заявил Ле Таллек.

Он также отметил, что такое решение ФИФА связано с тем, что когда-то Ле Таллек выступал за сборную Франции. Правда, речь идёт о молодёжных и юношеских командах.

"Поэтому у меня нет шансов сыграть за сборную России", — подытожил Ле Таллек.