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6 сентября, 08:33

Вован и Лексус развели сенаторов из Австралии, обсудив "кражи ехидн для олигархов из РФ"

Вован и Лексус поговорили с сенаторами из Австралии о "кражах животных для олигархов из РФ"

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) показали новый пранк с членами австралийского парламента, которые оказались встревожены фейковой новостью о краже редких животных русскими шпионами для олигархов. Видео продемонстрировали в ходе сессии на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), оно также опубликовано в телеграм-канале пранкеров.

Так, выступая перед австралийскими сенаторами, Вован и Лексус зачитали фейковую новость о краже редких животных русскими шпионами для олигархов. В ответ сенатор от партии зелёных Джанет Райс незамедлительно подтвердила свою осведомлённость о том, что разведчики выкрали кенгуру, утконосов и ехидн, и пообещала заняться этим вопросом.

Также она уточнила, что её партия и парламент в целом "сильно встревожены ситуацией в России" и пытаются оказывать давление на австралийское правительство, чтобы усилить санкции в отношении Москвы и отдельных граждан РФ.

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Ранее Вован и Лексус назвали главной целью своих пранков приоткрыть закулисье политики. По их словам, в таких роликах можно увидеть гораздо больше, чем на телевидении, где политики представлены более "искусственно и вымышленно".

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Скрин из видео RuTube / Вован и Лексус

Григорий Воронцов

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