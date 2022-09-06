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6 сентября, 08:21

Эрдоган: Европа сама виновата в грядущих проблемах из-за сокращения поставок газа из РФ

Европа грядущей зимой столкнётся с проблемами из-за сокращения поставок газа из РФ, и в этом она виновата сама. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре.

"Европа пожинает то, что посеяла. Отношение Европы к господину [президенту России Владимиру] Путину и её санкции [против России] неизбежно привели господина Путина к этой ситуации. Я думаю, что Европа проведёт эту зиму с серьёзными проблемами. У Турции же на данном этапе нет проблем с поставками газа", — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию с кризисом в поставках газа в Европу.

Песков назвал Турцию важным партнёром РФ, сотрудничество с которым имеет большой потенциал

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Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что дестабилизация мировой экономики спровоцирована санкциями против РФ. По его словам, теперь остаётся лишь предполагать, какие факторы будут влиять на российскую экономику.

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ТАСС / EPA / MYKOLA TYS

Варвара Романова

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