Эрдоган: Европа сама виновата в грядущих проблемах из-за сокращения поставок газа из РФ

Европа грядущей зимой столкнётся с проблемами из-за сокращения поставок газа из РФ, и в этом она виновата сама. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре.

"Европа пожинает то, что посеяла. Отношение Европы к господину [президенту России Владимиру] Путину и её санкции [против России] неизбежно привели господина Путина к этой ситуации. Я думаю, что Европа проведёт эту зиму с серьёзными проблемами. У Турции же на данном этапе нет проблем с поставками газа", — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию с кризисом в поставках газа в Европу.