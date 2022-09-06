Трасс нарушит традиции и не предложит Сунаку место в новом составе кабмина
Guardian: Трасс не предложит Сунаку место в своём правительстве
Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак не будет назначен на высокую должность в новом кабинете министров страны, который сформируется при Лиз Трасс. Как пишет газета Guardian со ссылкой на источники, Трасс решила не предлагать своему сопернику место в правительстве.
"Как стало известно, Риши Сунаку не будет предложено место в кабинете министров Лиз Трасс, в то время как её команда вносит последние штрихи в список назначений на должности, который будет представлен во вторник днём", — говорится в публикации.
Как пишет издание, решение новоизбранного премьера идёт вразрез с традициями государства предлагать проигравшим на выборах оппонентам должности в кабмине. При этом сообщается, что работу в правительстве могут получить сторонники Сунака — финансовый секретарь казначейства Великобритании Люси Фрейзер и экс-министр по вопросам строительства Роберт Дженрик.
Лиз Трасс станет премьер-министром Великобритании уже сегодня. В этот же день, как ожидается, она представит новый состав правительства. Предположительно, место самой Трасс в МИД страны займёт министр образования Джеймс Клеверли, Минфин может возглавить нынешний министр энергетики Квази Квартенг, Министерство обороны, вероятнее всего, оставит за собой текущий министр Бен Уоллес. Также, по данным Guardian, должности в кабмине могут занять генпрокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман, министра труда и пенсий Великобритании — Тереза Коффи, министра по вопросам Брексита — Джейкоб Рис-Могг.
Как писал Лайф, Лиз Трасс была избрана главой Консервативной партии Великобритании 5 сентября. В конце борьбы за пост премьера Британии оставалось всего два кандидата. Подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что намерен в будущем снова занять кресло главы правительства.
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ТАСС / AP / Kirsty Wigglesworth