Трасс нарушит традиции и не предложит Сунаку место в новом составе кабмина

Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак не будет назначен на высокую должность в новом кабинете министров страны, который сформируется при Лиз Трасс. Как пишет газета Guardian со ссылкой на источники, Трасс решила не предлагать своему сопернику место в правительстве.

"Как стало известно, Риши Сунаку не будет предложено место в кабинете министров Лиз Трасс, в то время как её команда вносит последние штрихи в список назначений на должности, который будет представлен во вторник днём", — говорится в публикации.

Как пишет издание, решение новоизбранного премьера идёт вразрез с традициями государства предлагать проигравшим на выборах оппонентам должности в кабмине. При этом сообщается, что работу в правительстве могут получить сторонники Сунака — финансовый секретарь казначейства Великобритании Люси Фрейзер и экс-министр по вопросам строительства Роберт Дженрик.