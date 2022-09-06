Росгвардейцы нашли рапорт о масштабных потерях ВСУ под Северодонецком и Лисичанском

Сотрудники Росгвардии обнаружили на оставленных позициях ВСУ в Лисичанске рапорт одного из командиров подразделения украинской армии Александра Коваленко. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Найденный документ свидетельствует о больших потерях среди военных Незалежной под Северодонецком и Лисичанском. Рапорт вместе с тем подтверждает, что ВСУ ушли из-за слабой подготовки обороны, которая не обеспечивает защиту личного состава от огневого воздействия наступающих ВС РФ. Вместе с тем доклад говорит о неэффективном управлении украинскими военными со стороны командования, а также критически низком морально-психологическом состоянии личного состава, подчеркнули в ведомстве.

Вместе с тем Росгвардия не исключает, что такие шаблонные рапорты были приготовлены командирами ВСУ различного тактического звена заранее. Целью таких действий ведомство назвало оправдание неэффективности решений начальства подразделений украинских войск, которые в результате привели к невыполнению поставленных боевых задач.