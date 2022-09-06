НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
6 сентября, 08:06

Песков назвал Турцию важным партнёром РФ, сотрудничество с которым имеет большой потенциал

Турция является важным партнёром России, а сотрудничество стран имеет большой потенциал. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с газетой "Известия" на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Турция — это дружественная для нас страна, это очень наш важный партнёр, причём как в делах политических с точки зрения международной политики, так и в плане торгово-экономического сотрудничества. Мы знаем, что Турция не присоединилась к незаконным антироссийским санкциям, Турция фактически проводит суверенную, самостоятельную внешнюю политику", — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Песков подчеркнул, что такая позиция Анкары позволяет странам продолжать взаимодействия, исходя из принципов взаимоуважения интересов друг друга и взаимной выгоды. При этом представитель Кремля уточнил, что потенциал сотрудничества полностью ещё не раскрыт.

Путин и Эрдоган обсудили двусторонние проекты и миссию МАГАТЭ на ЗАЭС

Путин и Эрдоган обсудили двусторонние проекты и миссию МАГАТЭ на ЗАЭС

Ранее Лайф рассказывал, что президент Турции Реджеп Эрдоган уличил ЕСПЧ в вынесении политически мотивированных решений. По его словам, суд является структурой, которая крайне далека от принципов справедливости.

Обложка ©

ТАСС / Максим Слуцкий

Варвара Романова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров