Песков назвал Турцию важным партнёром РФ, сотрудничество с которым имеет большой потенциал

Турция является важным партнёром России, а сотрудничество стран имеет большой потенциал. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с газетой "Известия" на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Турция — это дружественная для нас страна, это очень наш важный партнёр, причём как в делах политических с точки зрения международной политики, так и в плане торгово-экономического сотрудничества. Мы знаем, что Турция не присоединилась к незаконным антироссийским санкциям, Турция фактически проводит суверенную, самостоятельную внешнюю политику", — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Песков подчеркнул, что такая позиция Анкары позволяет странам продолжать взаимодействия, исходя из принципов взаимоуважения интересов друг друга и взаимной выгоды. При этом представитель Кремля уточнил, что потенциал сотрудничества полностью ещё не раскрыт.