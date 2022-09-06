Захарова: Вашингтон и Брюссель толкают Рим к экономическому самоубийству

Для реализации "евроатлантического санкционного безумия" истеблишмент США и Евросоюза подталкивает Рим к экономическому самоубийству. Таким мнением в телеграм-канале поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что граждане Италии и экономика страны оказались в плену бессмысленных политических решений Вашингтона и Брюсселя.

"Рим подталкивают, кажется, не просто к бессмысленным поступкам, а к экономическому самоубийству, чтобы реализовать евро-атлантическое санкционное безумие. А когда трудолюбивый итальянский бизнес рухнет, его задёшево скупят янки", — написала дипломат.

По словам Захаровой, при этом на китайских инвесторов рассчитывать не приходится: после оскорблений Запада Пекин не станет платить по чужим счетам. Дипломат также оценила план министра экологии Италии Роберто Чинголани по снижению зависимости итальянской экономики от российских углеводородов. Представитель МИД РФ подчеркнула, что его Риму навязывают в Брюсселе по указке Вашингтона, однако страдать в итоге от этого будет итальянский народ.

"Итак, снижение отопления в частных домах до 18–19 градусов с сокращением режима отопления на час-два. Уменьшение уличного освещения и, возможно, закрытие ресторанов и баров по ночам. Пандемия возвращается. Только теперь её творят политики", — заключила Захарова.