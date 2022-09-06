В России разработали современную вакцину от оспы обезьян

Современную вакцину против оспы обезьян разработали специалисты Федерального медико-биологического агентства. Об этом заявила глава ФМБА Вероника Скворцова на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) "Лекарственная безопасность — стратегический курс социальной политики Дальнего Востока: вызовы и возможности".

"В настоящее время разработана современная векторная вакцина от оспы обезьян, в настоящее время она проходит уже доклинические исследования", — сообщила она.