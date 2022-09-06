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6 сентября, 07:38

В России разработали современную вакцину от оспы обезьян

Скворцова сообщила о разработке вакцины против обезьяньей оспы

Современную вакцину против оспы обезьян разработали специалисты Федерального медико-биологического агентства. Об этом заявила глава ФМБА Вероника Скворцова на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) "Лекарственная безопасность — стратегический курс социальной политики Дальнего Востока: вызовы и возможности".

"В настоящее время разработана современная векторная вакцина от оспы обезьян, в настоящее время она проходит уже доклинические исследования", — сообщила она.

ВОЗ дала названия двум вариантам оспы обезьян

ВОЗ дала названия двум вариантам оспы обезьян

А в августе в Москве разработали тест-системы для выявления оспы обезьян. С их помощью получится обнаружить инфекцию на ранних сроках заражения.

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Freepik

Светлана Оперук

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