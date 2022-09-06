ФСБ выявила 187 участников сообществ в Сети, призывавших к массовым убийствам

ФСБ вместе с МВД и Следственным комитетом выполнила масштабную операцию против участников движения "Колумбайн"* и радикальной украинской группировки МКУ. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) службы.

"В 46 регионах Российской Федерации проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия в отношении 187 граждан России – участников интернет-сообществ сторонников идеологии массовых убийств, администрируемых модераторами террористического движения "Колумбайн" и украинской радикальной группировкой "Маньяки: культ убийств", — говорится в сообщении.

В ходе операции у 30 участников были изъяты холодное оружие, средства связи, террористические и экстремистские пропагандистские материалы, переписки с украинскими идеологами массовых убийств и участниками националистических вооружённых формирований, а также фото и видеозаписи акций прямого действия.

Кроме того, у них были найдены инструкции по проведению подобных акций с применением самодельных взрывных и зажигательных устройств на объектах органов власти, образования и транспортной инфраструктуры России.

Ранее Лайф рассказывал, что ФСБ задержала украинца, желавшего смерти жителям Крыма и Донбасса. В ведомстве также уточнили, что уроженец Незалежной выступал в поддержку запрещённой организации. Подозреваемый был задержан в августе и к настоящему времени признал свою вину.