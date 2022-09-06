Песков: Россия не должна "стрелять себе в ногу", отвечая на западные санкции

Отвечая на западные санкции, Россия не должна "стрелять себе в ногу". Важно исходить из собственных интересов, заявил в интервью РБК пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Тяжёлые и очень резкие условия существования требуют от нас непростых, но однозначно тоже резких ответных действий. Должны ли они быть всё время зеркальными? Совершенно не обязательно. <...> Мы не должны стрелять себе в ногу", — сказал Песков, напомнив, что ответные меры должны соответствовать прежде всего собственным интересам России.