Президент Украины Владимир Зеленский лично руководил провальной попыткой наступления ВСУ на Херсонскую область. Лидер Незалежной ради пиара и отчёта перед западными спонсорами отправил людей на гибель, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в беседе с РИА "Новости".

"Всем этим провальным наступлением руководил лично Зеленский, который ради своего пиара и отчёта перед западными спонсорами из США, выделившими киевскому режиму в этом году более 13,5 миллиарда долларов на войну, отправил людей на заведомую гибель", — сказал он.

По мнению Стремоусова, власти западных стран, предчувствуя падение киевского режима, сами сдадут Зеленского. При этом украинскому лидеру не избежать военного трибунала. Как отметил замглавы администрации Херсонской области, суд над президентом должен пройти в Киеве, глава страны "должен ответить за всё горе, которое принёс украинскому народу".