Ветеринары дают хорошие прогнозы: Тяжелораненую медведицу с острова Диксон доставили в Москву
Борт с тяжелораненой медведицей с острова Диксон прибыл в Москву
Борт с тяжелораненой медведицей с острова Диксон прибыл в Москву. Обложка © Telegram / Светлана Радионова
Самолёт, на борту которого находится тяжелораненая краснокнижная белая медведица, приземлился в Москве. Теперь судьба хищницы, найденной на острове Диксон в Красноярском крае, в руках столичных ветеринаров.
Борт с тяжелораненой медведицей с острова Диксон прибыл в Москву. Фото © Telegram / Светлана Радионова
"Борт с раненой белой медведицей прибыл в столицу. Московские врачи готовы оказать помощь. Ветеринары дают хорошие прогнозы, шансы есть. Будем бороться за жизнь животного!" — написала в телеграм-канале глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Напомним, краснокнижную белую медведицу в тяжёлом состоянии нашли на острове Диксон местные жители 5 сентября. Теперь за её жизнь борются ветеринары Московского зоопарка и работники Росприроднадзора.