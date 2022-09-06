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6 сентября, 07:10

Ветеринары дают хорошие прогнозы: Тяжелораненую медведицу с острова Диксон доставили в Москву

Борт с тяжелораненой медведицей с острова Диксон прибыл в Москву

<p>Борт с тяжелораненой медведицей с острова Диксон прибыл в Москву. Обложка © Telegram /<a href="https://t.me/radionovasg/446?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Светлана Радионова</a></p>

Борт с тяжелораненой медведицей с острова Диксон прибыл в Москву. Обложка © Telegram / Светлана Радионова

Самолёт, на борту которого находится тяжелораненая краснокнижная белая медведица, приземлился в Москве. Теперь судьба хищницы, найденной на острове Диксон в Красноярском крае, в руках столичных ветеринаров.

Борт с тяжелораненой медведицей с острова Диксон прибыл в Москву. Фото © Telegram / Светлана Радионова

Борт с тяжелораненой медведицей с острова Диксон прибыл в Москву. Фото © Telegram / Светлана Радионова

"Борт с раненой белой медведицей прибыл в столицу. Московские врачи готовы оказать помощь. Ветеринары дают хорошие прогнозы, шансы есть. Будем бороться за жизнь животного!" — написала в телеграм-канале глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

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Напомним, краснокнижную белую медведицу в тяжёлом состоянии нашли на острове Диксон местные жители 5 сентября. Теперь за её жизнь борются ветеринары Московского зоопарка и работники Росприроднадзора.

Варвара Романова

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