Ветеринары дают хорошие прогнозы: Тяжелораненую медведицу с острова Диксон доставили в Москву

Самолёт, на борту которого находится тяжелораненая краснокнижная белая медведица, приземлился в Москве. Теперь судьба хищницы, найденной на острове Диксон в Красноярском крае, в руках столичных ветеринаров.

Борт с тяжелораненой медведицей с острова Диксон прибыл в Москву. Фото © Telegram / Светлана Радионова

"Борт с раненой белой медведицей прибыл в столицу. Московские врачи готовы оказать помощь. Ветеринары дают хорошие прогнозы, шансы есть. Будем бороться за жизнь животного!" — написала в телеграм-канале глава Росприроднадзора Светлана Радионова.